Ex presidente F.Carisap candidato Ussita

Il commercialista tributarista ad ex presidente della Fondazione Carisap Vincenzo Marini Marini, ascolano, scende in campo per Ussita, piccolo Comune terremotato del Maceratese, commissariato dopo le dimissioni del sindaco Marco Rinaldi, che va al voto il 10 giugno. Marini Marini è candidato sindaco della lista 'Ussita comunità in cammino', che raccoglie le tre 'anime' del paesino: i residenti, chi abita altrove ma ha radici ussitane, chi ha la seconda casa. Obiettivo costruire la comunità per ricostruire Ussita, con la partecipazione di tutti, condividendo informazioni e decisioni, cercando di trasformare il dramma del terremoto in una opportunità. Oltre a Marini Marini, in lista ci sono l'allevatrice Marcella Paris, l'esperto do comunicazione e turismo Luca Tombesi, la fotografa Fabiana Calvà, professionisti, artigiani, pensionati. Per il candidato sindaco "il Comune piuttosto che amministrare se stesso, deve gestire la comunità ricostruendo e rafforzando i rapporti tra le varie componenti.