Elicottero per soccorso passeggero nave

(ANSA) - ANCONA, 16 MAG - Un passeggero francese del traghetto Hellenik spirit dell'Anek lines, che si trovava quattro miglia (7,5 km) al largo del porto di Ancona, ha accusato un forte malore ed è stato soccorso nel pomeriggio dalla Guardia costiera. Dopo l'allarme arrivato alla sala operativa, e l'autorizzazione del Comando generale, si è alzato in volo l'elicottero 'Nemo12' del 3/o Nucleo aereo di Pescara.

Con un verricello l'equipaggio ha portato il turista a bordo del velivolo in manovra di hovering. Poi l'atterraggio direttamente presso l'eliporto dell'Ospedale Riuniti di Torrette di Ancona dove il passeggero è stato ricoverato per le cure del caso.