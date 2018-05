A sito web Rossini Interactive Key Award

Il Comune di Pesaro ha vinto il 19/o Interactive Key Award nella categoria Media & Educational, P.A.. Premiata la strategia di comunicazione digitale messa in atto per le Celebrazioni Rossiniane www.gioachinorossini.it. Una comunicazione che contribuisce a promuovere Rossini e la sua città natale, in Italia e nel mondo. La manifestazione intende stimolare la creatività e l'innovazione tecnologica della comunicazione online per migliorarne efficacia, qualità tecnica ed estetica e favorire l'affermazione di un made in Italy del web. Ha colto nel segno il progetto 'Rossini in chiave pop: la divulgazione culturale nell'era del digitale' era stato presentato a febbraio al Mibact al ministro Dario Franceschini.

A ritirare il riconoscimento al Nuovo Auditorium Iulm di Milano, l'assessore alla bellezza del Comune Daniele Vimini per il Comitato delle Celebrazioni Rossiniane, e Cristian Della Chiara coordinatore del progetto insieme a tre rappresentati di Websolute che ha realizzato il sito.