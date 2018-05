Tir frigo in fiamme, melanzane in strada

Un incendio è divampato in un tir frigorifero che percorreva una strada della zona industriale di Monsampolo del Tronto all'altezza dello svincolo della superstrada Ascoli-Mare. Il camion frigo trasportava melanzane e il carico è finito quasi tutto in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto che hanno dovuto faticare non poco per spegnere le fiamme. Illeso l'autista, sceso dal mezzo non appena ha avvertito un forte odore di bruciato. Gravissimi i danni al mezzo. Si indaga per accertare le cause del rogo.