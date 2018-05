Incontro Ceriscioli-ministro albanese

Favorire l'integrazione della comunità albanese nelle Marche con progetti culturali a partire dallo studio della lingua delle origini nelle scuole marchigiane: sono le linee improntate dal presidente Luca Ceriscioli e Pandeli Majko, Ministro per la Diaspora albanese, in un incontro oggi nella sede della Regione. Una visita per individuare percorsi comuni in continuità con il legame consolidato tre le regioni dell'Adriatico. La comunità albanese (26 mila persone nelle Marche) "in questa regione è un esempio di integrazione" ha detto il ministro, manifestando l'esigenza di mantenere solide radici con il paese d'origine. Massima collaborazione da parte del presidente che ritiene particolarmente interessante il progetto sullo studio della lingua, possibilità formativa a beneficio dei giovani albanesi e marchigiani. "Un altro passo avanti nella direzione giusta che consolida relazioni già amichevoli - ha detto Ceriscioli - nel segno della cooperazione per creare opportunità di crescita e sviluppo".