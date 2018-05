Colto da infarto in mare soccorso da Gdf

Colto da infarto mentre era a bordo di un catamarano battente bandiera montenegrina, è stato soccorso dalla Guardia di Finanza che stava effettuando un servizio di pattugliamento in mare a bordo di una motovedetta velocissima. Al largo della baia di Portonovo le Fiamme Gialle sono salite a bordo dell'imbarcazione da diporto per un normale controllo di polizia, hanno saputo che un componente della comitiva aveva accusato dolori sempre più forti al petto, tanto che il gruppo stava dirigendosi ad Ancona per chiedere l'aiuto di un medico. Resosi conto della gravità del caso, il comandante della motovedetta ha fatto trasportare a bordo l'uomo colpito da infarto e ha raggiunto il porto di Ancona ad una velocità di oltre 50 nodi. Attraverso la Sala Operativa sono stati coordinati i soccorsi a terra, facendo intervenire presso gli ormeggi della Gdf il 118. Giunto a terra, l'uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette, dove è stato operato.