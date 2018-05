A Ancona Fi sostiene Tombolini sindaco

Ingegneri, imprenditori, agenti di commercio, ricercatori universitari, operatori delle forze dell'ordine, docenti, pensionati e commercianti. Sono i 32 candidati alle elezioni comunali di Ancona della lista di Forza Italia per Tombolini sindaco: "13 donne e 19 uomini espressione della città di cui solo il 20% iscritto al partito". Tra loro il consigliere comunale uscente e capolista Daniele Berardinelli e l'ex consigliere Vincenzo Rossi. "Ancona ha bisogno di una svolta radicale - ha dichiarato Marcello Fiori, responsabile nazionale per gli Enti locali di Fi e commissario per le amministrative - e per farlo servono persone nuove. Persone con un'idea di città condivisa con i residenti, che rilanci Ancona come capoluogo di regione e con essa tutte le Marche". Per il candidato sindaco Stefano Tombolini assicura totale dedizione alla città: "se necessario chiuderò il mio studio. Saremo un'onda, e vogliamo costruire un'alternativa anche a livello regionale".