Ussita, lista Insieme per Ricostruzione

La lista civica 'Insieme per la Ricostruzione' si presenta alle elezioni comunali di Ussita, Comune del Maceratese devastato dal terremoto e gestito dal commissario Mauro Passerotti dopo le dimissioni dell'ex sindaco Marco Rinaldi nel maggio 2017. La lista civica che sostiene la candidatura a primo cittadino di Giovanni Marronaro - spiega una nota - "nasce su iniziativa di un gruppo di cittadini e appassionati di questa terra che dopo la scossa delle improvvide e improvvise dimissioni del sindaco si sono sentiti profondamente delusi e critici verso questo gesto".

Marronaro, "cittadino prima che imprenditore", come tutti quelli che condividono il progetto, ritiene "sia urgente l'immediata ripresa delle attività sportive di Frontignano e di fondo valle, determinanti per l'economia locale e una ricostruzione attenta e di qualità nel rispetto dell'ambiente". Nel programma della lista ci sono, tra gli altri punti, il recupero nelle perimetrazioni e il piano di revisione delle società partecipate.