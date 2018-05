100 giorni alla Cavalcata dell'Assunta

Partito in piazza del Popolo a Fermo il conto alla rovescia dei 100 giorni alla corsa al Palio dell'Assunta. Grandi e piccini hanno girato per gli spazi allestiti dalle dieci contrade fermane e si sono misurati con i giochi storici. In piazza anche le dimostrazioni della Croce Rossa Italiana. L'evento, patrocinato da Regione, Comune di Fermo e Camera di Commercio e organizzato dal gruppo operativo 'Giochi e Attività Promozionali', si è aperto con l'esibizione del gruppo Alfieri e Musici della Cavalcata. Poi il saluto del sindaco e Presidente della Cavalcata Paolo Calcinaro. Hanno sfilato 11 drappi realizzati dalle parrocchie Santa Lucia, Santa Caterina, Sant'Antonio, San Domenico, Santa Maria a Mare, San Giuseppe Artigiano, San Domenico, San Giovanni Bosco e dalle scuole Don Dino Mancini, Salvano e Sant'Andrea. I ragazzi erano stati chiamati a disegnare una versione in base a elementi caratterizzanti (Vergine Assunta, corsa al Palio). Il bozzetto più votato sarà base del drappo per il Palio dei Bambini.