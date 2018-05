Via a interventi pulizia centro Camerino

Al via il 15 maggio gli interventi di pulizia del centro storico di Camerino insieme a quelli di rimozione dei materiali di cantiere e delle macerie provocate dalle messe in sicurezza e dalle ultime scosse di aprile. La decisione è stata presa in un incontro avvenuto nella sede provvisoria del comune di Camerino con il sindaco Gianluca Pasqui, il responsabile dell'ufficio tecnico Marco Orioli, il funzionario del Cosmari, Paolo Domizi. "E' vero che il nostro centro storico è chiuso e che sono in corso continui lavori - ha detto Pasqui - ma è anche vero che molti cittadini, accompagnati dai Vigili del Fuoco, ancora raggiungono le abitazioni per recuperare oggetti. Chi lo fa lo fa con il cuore devastato da quello che ha vissuto. Vedere - ha osservato - l'erba sui vicoli o uno scenario di desolazione è qualcosa che dobbiamo evitare.

Dunque oltre alla pulizia straordinaria che avvieremo con il Cosmari, ripristineremo un servizio di pulizia e manutenzione del centro storico ogni 15 giorni".