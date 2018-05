Inaugurata residenza per nove disabili

Inaugurata ad Ancona la nuova Comunità residenziale 'Il Samaritano' del Centro Papa Giovanni XXIII destinata a ospitare nove persone con disabilità. Il progetto è nato dalla collaborazione con Ikea Ancona che ha contribuito fornendo gli arredi e progettando gli spazi della nuova struttura per renderli accoglienti e funzionali. "Sentirsi a casa è quello che vogliamo per i nostri ospiti e grazie a Ikea tutto questo è divenuto possibile - ha detto Giorgia Sordoni, vice presidente del Centro Papa Giovanni XXIII - Non una struttura ma un appartamento dove vivere e condividere momenti belli delle proprie vite". "Come Ikea Ancona - ha commentato Ivan Gardini, store manager del negozio - ci sentiamo particolarmente vicini al Centro Papa Giovanni XXIII che quotidianamente assiste persone che vivono un condizione di disabilità garantendo loro un ambiente sicuro e accogliente".