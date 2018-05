Comunali Ancona, presentate 13 liste

Stop a fine mattinata alla presentazione di liste per le prossime elezioni comunali del 10 giugno ad Ancona: 13 quelle pervenute all'ufficio elettorale a sostegno dei quattro candidati a sindaco. Sono oltre 300 i candidati per i 32 seggi del Consiglio comunale. Le liste dovranno essere ora vagliate dalla commissione per un verdetto finale arriverà nel giro di ventiquattrore. Tra i primi a presentarsi Altra idea di Città per Francesco Rubini e Uniti per Ancona - Ancona Popolare, una delle cinque liste che appoggiano la ricandidatura di Valeria Mancinelli. Le altre sono Pd, Ancora X Ancona, Centristi X Ancona e Verdi. Ultima a depositare la lista è stata Forza Italia per Stefano Tombolini sostenuto anche dalle liste di Fratelli d'Italia, Lega, Udc, 60100 e Servire Ancona. Quest'ultima dovrà apportare una modifica ai caratteri della scritta 'movimento animalista' per un'incongruenza tra descrizione e grafica del simbolo. In corsa infine anche la lista del Movimento 5 stelle in supporto di Daniela Diomedi.