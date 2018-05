Rainbow e Lucca Comics partner Festival

Il Gruppo Rainbow, che deve la sua fama mondiale al successo delle fatine Winx, e Lucca Comics e Games saranno partner per la 52/a edizione del Festival Internazionale del fumetto, cinema di animazione, illustrazione e gioco, che si terrà a Lucca dal 31 ottobre al 4 novembre prossimi. Due grandi realtà italiane del mondo dell'entertainment insieme nell'edizione dedicata al 'made in Italy', per il target kids and family. Una serie di attività e di eventi farà sognare i visitatori al Family Palace e porteranno i fan nel magico mondo d'animazione della Rainbow che ha sede a Loreto (Ancona) fondata nel 1995 da Iginio Straffi. Al Festival inizieranno i festeggiamenti per il 15/o compleanno delle Winx - ideate da Straffi nel 2004 - che cadrà nel 2019. Ci sarà un'iniziativa speciale per gli aspiranti animatori: un contest per reinterpretare il mondo Winx. Il vincitore si aggiudicherà una borsa di studio per un corso alla Rainbow Academy di Roma, scuola di Animazione 3D, visual Effects e games.