Formazione per 150 imprenditrici Marche

(ANSA) - ANCONA, 11 MAG - Approfondimenti sull'organizzazione delle imprese, il mercato, la sostenibilità economica e le nuove tecnologie. Sono alcuni temi che verranno trattate nel progetto formativo per 150 imprenditrici e libere professioniste delle Marche che inizia il suo lungo percorso. E' nato dalla collaborazione tra Commissione regionale pari opportunità, Istao e Camere di Commercio. L'avvio ufficiale in un incontro alla Loggia dei mercanti di Ancona, dove la Presidente della Cpo Meri Marziali ha espresso soddisfazione per le oltre 200 adesioni a fronte dei 150 posti disponibili (30 per provincia). "Stanno a dimostrare - ha aggiunto Marziali - la dinamicità delle donne e la loro consapevolezza che alla tradizione è ormai indispensabile coniugare nuove e più evolute strategie aziendali, per supportare il tessuto economico marchigiano nella sua ricerca di aggiornamento". Tutto questo rivisitando gli attuali modelli di lavoro e rendendo possibile l'armonizzazione con i ritmi ed i tempi di vita familiare e personale.