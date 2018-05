Cocaina nel supermercato, due arresti

Un chilogrammo di cocaina purissima nascosta negli uffici del supermercato gestito a Passatempo di Osimo, un altro etto di polvere bianca rinvenuta in casa a Osimo grazie al fiuto del cane Anita del Nucleo cinofili di Pesaro. La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Osimo nell'operazione 'Megagiro': al centro dei traffici il 50enne proprietario del supermercato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti. In manette per concorso negli stessi reati un 39enne albanese residente a Passatempo. Soprannominati i 'Templari di Passatempo' i due sarebbero stati sentiti vantarsi di avere un 'megagiro' di droga. Per gli investigatori, coordinati dal pm Rosario Lioniello, avrebbero gestito un business da 150 mila euro mensili. L'indagine è scattata dalla segnalazione di un via vai sospetto nella zona di persone, anche liberi professionisti e commercianti, che arrivavano persino dal Maceratese e dal Pesarese. Sequestrata una lista con annotati nomi dei clienti, indirizzi, numeri di telefono, cessioni e pagamenti.