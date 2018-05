Band Lo Stato Sociale aprirà Musicultura

Sarà la band bolognese Lo Stato Sociale, seconda classificata al 68/o Festival di Sanremo con il brano 'Una vita in vacanza', ad aprire il 14 giugno la prima delle serate conclusive (14, 15 e 17 giugno) di Musicultura all'Arena Sferisterio di Macerata. Lodo e compagni tornano a Musicultura che li aveva ospitati due anni fa nella sezione Controra in cui presentarono il libro appena uscito. Il 15 giugno sul palcoscenico maceratese si esibirà invece il rapper torinese Willie Peyote al secolo Guglielmo Bruno con le sue canzoni di critica sociale diretta e senza filtri dell'ultimo album 'Sindrome di Toret'. Intanto continua la programmazione dei brani dei 16 finalisti di Musicultura su Rai Radio 1. Le 16 canzoni sono protagoniste anche delle votazioni su Facebook che eleggeranno la prossima settimana due vincitori. Gli altri vincitori (in tutto saranno otto) sono al vaglio del Comitato artistico di garanzia formato da tanti big tra cui anche Claudio Baglioni direttore artistico del 68/o Festival di Sanremo.