Appaltati 2,5 mln euro lavori sul Misa

Affidati a due aziende marchigiane, nella sede del Consorzio di bonifica di Macerata, primi lavori per oltre 2,5 milioni di euro per la sistemazione idraulica del fiume Misa a Senigallia. Il primo lotto (base di gara di circa 1,18 milioni di euro, 17 in lizza) riguarda la manutenzione straordinaria di 1,7 km di argini tra il Ponte Portone e il Ponte Vallone: è stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta Cav. Aldo Ilari Snc (mandataria) di Sassoferrato in Ati con Mariotti Costruzioni Srl (mandante) di Arcevia con il ribasso del 30,222%. Il secondo lotto (1,4 milioni di euro, 26 in gara) per la manutenzione straordinaria di un tratto di 2,3 km tra Ponte Vallone e Pianello di Ostra, è stato affidato in via provvisoria alla ditta Francucci srl di Treia con ribasso del 30,512%. "Gli interventi - spiega Michele Tromboni, responsabile del procedimento del Consorzio di Bonifica - rivestono una notevole urgenza, e consistono nel rinforzo, adeguamento e ripristino delle arginature in terra".