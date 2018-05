Al via 34/a rassegna agricola a Macerata

All'insegna del rilancio post sisma e dell'Anno internazionale del cibo italiano si è aperta a Villa Potenza di Macerata la 34/a Rassegna agricola del centro Italia (Raci). "Tradizione e futuro sono la forza dell'agricoltura marchigiana e del successo della Raci". Ha evidenziato il presidente della Regione Luca Ceriscioli all'inaugurazione. Nella tre giorni (11-13 maggio) sono previsti dieci convegni, organizzati in collaborazione con le principali realtà agroalimentari delle Marche, con Anabic (Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne) e Regione Marche.

"L'agricoltura è un settore fortemente innovativo, in particolare quella marchigiana - ha aggiunto -. Riesce a coniugare una grande tradizione con uno sguardo al futuro sia nelle produzioni vitivinicole che sono cresciute negli anni, sia nelle altre, in particolare quelle biologiche dove le Marche vantano aziende leader a livello nazionale, per questa visione più avanzata e innovativa del settore primario".