Scuola, alunni in bici da Pesaro a Fano

Tutti in sella alla bicicletta. Destinazione Fano, percorrendo la ciclabile sottomonte da Pesaro, e viceversa. A inforcare la bici sono stati gli studenti dell'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro e del liceo Nolfi Apolloni di Fano, nell'ambito dell'iniziativa "In bici non buchi". La 'giornata della salute' è stata organizzata dai due istituti scolastici. Oltre un centinaio i ragazzi che hanno aderito all'iniziativa. Gli studenti di Fano erano accompagnati dal sindaco Massimo Seri, quelli di Pesaro dall'assessore alla Sostenibilità Franca Foronchi. La giornata è stata occasione anche per visitare le due città, accompagnati dai professori.

"Il messaggio che mandano le scuole con questa iniziativa è rilevante - ha detto l'assessore Foronchi -, perché è importante diffondere fra i giovani buone pratiche: oltre allo sport è importante divulgare anche l'utilizzo della bicicletta, delle piste ciclabili, ma anche la valorizzazione delle bellezze delle nostre città. Senza dubbio una bella iniziativa".