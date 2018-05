Nautica, Crn consegna yacht Latona 50m

CRN ha annunciato la consegna del nuovo superyacht Latona 50m. Con i suoi cinque ponti, 50 metri di lunghezza, un baglio di 8,60 metri e un gross tonnage inferiore a 500 GT, M/Y Latona è uno yacht in perfetto stile Liberty. M/Y Latona 50m, realizzato nei cantieri di Ancona, sarà presentato in anteprima mondiale al Monaco Yacht Show 2018.(ANSA).