Gentiloni, impegno sindaci è eroico

(ANSA) - BOLOGNOLA (MACERATA), 10 MAG - E' stato "eroico" l'impegno dei sindaci delle zone terremotate. L'elogio alle "straordinarie qualità di coraggio che hanno sindaci delle zone colpite dal sisma" è arrivato oggi a Bolognola (Macerata) dal presidente del consiglio dimissionario Paolo Gentiloni a margine del taglio del nastro della prima struttura pubblica ricostruita. "Tutti i cittadini italiani li devono ringraziare - ha detto Gentiloni -. Ogni tanto hanno qualche problema aggiuntivo per dinamiche di leggi e apparati ma devono sapere che i cittadini capiscono l'impegno eroico che stanno mettendo in questo lavoro. Un lavoro reso particolarmente difficile per le dimensioni degli eventi sismici con cui abbiamo dovuto fare i conti, dimensioni senza precedenti per l'Italia".