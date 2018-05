De Micheli,Bolognola prima ricostruzione

(ANSA) - BOLOGNOLA (MACERATA), 10 MAG - L'ex caserma dei carabinieri Forestali a Bolognola, che ospiterà gli uffici comunali ma anche due appartamenti per famiglie sfollate, "è la prima opera ricostruita non dell'emergenza: la ricostruzione in senso tecnico è visibilmente chiara da oggi anche se abbiamo aperto quasi duemila cantieri, che sono ancora pochi". Lo ha sottolineato la commissaria per la ricostruzione post terremoto Paola De Micheli dopo il taglio del nastro insieme al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e al capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Oggi, dopo l'ennesima cabina di regia che si svolgerà a a Caldarola, De Micheli annuncerà le proposte di modifica delle norme per il terremoto da presentare al "futuro governo".