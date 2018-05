Consegnate ultime 35 casette a Caldarola

(ANSA) - CALDAROLA (MACERATA), 10 MAG - Consegnate le ultime 35 casette a Caldarola. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, la commissaria alla ricostruzione Paola De Micheli, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il sindaco Luca Maria Giuseppetti. Sempre a Caldarola si è riunita la cabina di regia dove sono state illustrate le prossime proposte normative che saranno presentate al futuro Governo. "Una giornata importante - ha detto Ceriscioli - perché vengono consegnate a Caldarola le ultime Sae del totale di 107. Con queste ultime superiamo le 1.500 Sae consegnate. E' il ventiduesimo Comune delle Marche che completa la realizzazione delle soluzioni abitative. Ne rimangono altri quattro che concluderanno a breve i lavori. Come in tutte le occasioni - ha aggiunto - quando si consegnano le casette la comunità si ritrova con la possibilità di guardare avanti con fiducia e riteniamo che come soluzioni di passaggio siano di qualità".