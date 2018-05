Area Spinetoli-Colli per Ospedale Piceno

E' l'area proposta dai Comuni di Spinetoli e Colli del Tronto quella che rappresenta la sintesi tra l'applicazione dell'algoritmo della Regione Marche e le valutazioni tecniche fatte dagli uffici regionali per la realizzazione del nuovo ospedale del Piceno. La relazione tecnica è stata trasmessa al presidente della Conferenza dei Sindaci che la porterà in assemblea. L'organismo collegiale potrà, a sua volta, confermarla o sceglierne un'altra. Se non ci sarà un'ampia convergenza, la Regione andrà avanti con la zona individuata, poiché aveva chiesto ai Comuni una proposta di aree da individuare in base ad una serie di caratteristiche. Cinque quelle proposte dai Comuni per la localizzazione della nuova struttura ospedaliera. Dalla valutazione combinata risulta che l'area individuata è la più idonea tra quelle indicate dagli enti interessati, considerate le caratteristiche urbanistiche, morfologiche, l'accessibilità, la dotazione infrastrutturale e la sicurezza dal punto di vista idrogeologico.