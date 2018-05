Moro, una mostra a Montemarciano

Con una mostra fotografica "Ricordando l'uomo" e altre iniziative, Montemarciano, il paese di Eleonora Chiavarelli, moglie di Aldo Moro, dove i due si sposarono il 5 aprile 1945, ricorda il 40/o anniversario della morte del presidente della Dc e della sua scorta. Nella mostra, da oggi fino al 9 giugno nella Biblioteca Comunale, sono esposti materiale fotografico e riproduzioni delle prime pagine del Corriere Adriatico dei 55 giorni del rapimento. Questa sera viene proiettato il film "Piazza delle Cinque Lune" nella Sala Consiliare. Domenica 13 maggio, dopo la messa in memoria delle vittime e la cerimonia commemorativa, un incontro pubblico con Gero Grassi, già membro della Commissione bicamerale d'inchiesta sul caso Moro. Allo statista è stata intitolata anni fa la piazza centrale della città e per il trentennale dela morte venne conferita la cittadinanza onoraria di Montemarciano alla vedova, la 'signora Nora', come amavano chiamarla i montemarcianesi.