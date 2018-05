Lavia a Recanati per compleanno Leopardi

Gabriele Lavia sarà l'ospite d'eccezione a Recanati per le Celebrazioni Leopardiane del 29 giugno per il compleanno del poeta, promosse dal Comune, con Amat, Centro Nazionale della Poesia, Centro Nazionale di Studi Leopardiani e Sistema Museo. L'attore proporrà in piazza Leopardi il recital 'Lavia dice Leopardi', dice perché non legge né interpreta, ma riversa sul pubblico in un modo personale nella forma e nella sostanza, le più intense liriche del poeta, da A Silvia a Passero solitario, dal Canto notturno a La sera del dì di festa. "Le poesie di Leopardi sono talmente belle e profonde che basta pronunciarne il suono, non ci vuole altro -.

dice Lavia -. Da ragazzo volli impararle a memoria, per averle sempre con me. Per me dire Leopardi a una platea significa vivere una straordinaria ed estenuante esperienza. Anche se per tutto il tempo dello spettacolo rimango praticamente immobile, ripercorrere quei versi e quel pensiero equivale per me a fare una maratona restando fermo sul posto".