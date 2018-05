Tre con arnesi da scasso e maschere

(ANSA) - MACERATA, 8 MAG - La polizia ha probabilmente sventato dei furti, individuando e controllando tre uomini che si trovavano a bordo di un'auto con targa straniera, ferma nel parco di Fontescodella a Macerata. Si tratta di tre moldavi, esperti in furti in appartamento, uno dei quali residente in provincia, rispettivamente di 29, 34 e 24 anni. Hanno fornito giustificazioni poco credibili circa la loro presenza. Nell'auto sono stati rinvenuti, oltre ad oggetti atti allo scasso e all'offesa della persona, anche una pistola giocattolo priva di tappo rosso e una maschera di carnevale in gomma. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ad agire gli operatori della Questura di Macerata insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.