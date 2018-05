Ps scopre serra marijuana, un arresto

Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona, insieme a quelli dei Commissariati di Senigallia e di Jesi, hanno arrestato un italiano di 33 anni trovato in possesso di 1,2 kg di marijuana. L'uomo, che frequentava assiduamente piazze di spaccio, era tenuto d'occhio da tempo. La polizia ha fatto irruzione in una casolare di Jesi, che è stato accuratamente perquisito: in soffitta è stata rinvenuta una serra dotata di tutti gli accessori per la coltivazione delle piante di marijuana e in particolare di illuminazione, raggi Uv e impianto di aereazione. Sequestrate 10 piante pronte per essere raccolte e il cui prodotto doveva essere utilizzato ad alimentare il mercato illecito dello spaccio di sostanza stupefacente sul territorio.