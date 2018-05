Pregiudiziale su pdl vitalizi, stop aula

La pdl per ridurre i vitalizi presentata da Sandro Bisonni (gruppo misto) si è arenata in aula sulla richiesta di pregiudiziale, introdotta dal nuovo regolamento, con la quale si chiede che un dato argomento non debba discutersi, avanzata dal presidente della Prima Commissione Francesco Giacinti (Pd) e accolta con 19 voti favorevoli e 3 contrari, mentre il gruppo M5s non ha partecipato al voto. La pdl è arrivata in aula perché è scaduta la proroga, richiesta dal presentatore: proponeva di calcolare gli assegni vitalizi sulla base della indennità mensile erogata ai consiglieri regionali nel giugno 2017, più bassi di quelli attualmente presi come riferimento e relativi al 2005. Giacinti ha ricordato che ci sono varie pdl giacenti sullo stesso argomento. Ma per Bisonni "è un atto politico gravissimo con il quale di fatto si respinge la pdl, che avrebbe portato un risparmio di 980 mila euro, ostacolando l'iniziativa legislativa di un un consigliere per atti scomodi: nessuno vuole rinunciare ai privilegi".