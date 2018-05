Lite in strada, tre arrestati da Cc

(ANSA) - MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO), 8 MAG - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno sono intervenuti ieri a Monteprandone per una violenta lite in strada. Un tunisino quarantenne, operaio residente a San Benedetto del Tronto, in compagnia del figlio ventenne, con la propria autovettura, aveva appena speronato in strada l'auto condotta da un albanese già conosciuto alle forze dell'ordine. Dopo averlo fatto fermare, lo avevano aggredito per futili motivi con calci e pugni. I militari, intervenuti con più pattuglie, sono riusciti a bloccare i tre e a portarli in caserma dove, dopo accertamenti e indagini sono stati tutti arrestati: i tunisini per lesioni aggravate in concorso e l'albanese per evasione perché è risultato agli arresti domiciliari ad Ascoli per precedenti reati riguardanti gli stupefacenti. Ora sono tutti ai domiciliari.