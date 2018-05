Attivo Ufficio Ricostruzione Amandola

(ANSA) - AMANDOLA (FERMO), 8 MAG - Oggi prima apertura al pubblico per il nuovo sportello front office di Amandola dell'U Speciale Ricostruzione, il servizio è previsto tutti martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. L'ufficio è collocato nell'ex sede decentrata della Provincia, in via Cesare Battisti 133, all'interno del Circondario. Tecnici qualificati saranno a disposizione dei progettisti e dei cittadini fornendo notizie sulle pratiche e sulle procedure, evitando a tanti residenti tragitti fuori sede. Sono già arrivate le prime richieste di carattere preliminare. Il punto di Amandola si aggiunge allo sportello di Fabriano e agli uffici di Macerata, Ascoli Piceno, Caccamo e Ancona. "Si mantiene una promessa che era stata fatta e che implementa un servizio nella provincia di Fermo - commenta Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola -. E' un servizio importante perché nell'area fermana ci sono diversi Comuni con danni consistenti tra i quali Amandola e Montefortino, che insieme contano 2 mila pratiche".