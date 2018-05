Investito mentre è in bici,muore parroco

Il parroco della chiesa del Sacro Cuore a Macerata, don Francesco Cocilova, di 79 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale Montelupone-Macerata, in località Santa Caterina. Il sacerdote si trovava in sella alla sua bicicletta, quando per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale, oltre al vescovo di Macerata Nazzareno Marconi. Ma ormai per don Cocilova non c'era più nulla da fare: era morto sul colpo.