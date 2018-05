In settimana 55 Sae a Camerino

(ANSA) - ANCONA, 7 MAG - Programmare a Camerino le prossime consegne di casette con l'obiettivo di ultimarle entro luglio. È questa l'agenda dell'incontro che si terrà domani a Palazzo Raffaello tra Regione Marche, Erap di Macerata, Protezione Civile Nazionale, Comune di Camerino e direttori dei lavori delle ditte impegnate nella realizzazione delle strutture abitative. Entro sabato verranno consegnate le aree di Cortine Ovest (43 Sae) e Vallicelle B (5 Sae) per un totale di 55 casette su 310. "Uno sforzo corale per dare ai cittadini le risposte di cui hanno bisogno - sottolinea l'assessore alla Protezione Civile Angelo Sciapichetti - Camerino è il Comune con il maggior numero di casette richieste e i tempi si sono allungati per le difficoltà idrogeologiche che abbiamo incontrato durante i lavori. L'impegno è quello di accelerare il più possibile i tempi visto che sarà con Camerino che chiuderemo la consegna di Sae, compiendo il fabbisogno iniziale che conta 1.930 strutture abitative; ad oggi abbiamo ne abbiamo consegnate 1.478".