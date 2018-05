187/o Scuderia Ferrari Club a Castorano

Apre a Castorano, un piccolo comune della Vallata del Tronto compreso nel 'cratere' ascolano del sisma, il 187/o Scuderia Ferrari Club.

L'iniziativa è del presidente Ivano Ameli, da sempre ferrarista, che dopo un intenso lavoro è riuscito a completare l'iter nel rispetto delle rigide disposizioni della casa di Maranello. Al taglio del nastro anche il sindaco Daniel Ficcadenti "non esperto di motori" ma anche "supertifoso della Rossa". "Aver legato il nostro piccolo paese alla Ferrari - ha detto Ameli - è motivo d'orgoglio e vanto, ma per noi dovrà essere anche motivo di riconoscenza e rispetto eterno per il compianto ingegner Enzo Ferrari". Ameli, ideatore del club aperto a tutti, con Danilo D'Ambrosio, Stefano e Riccardo Recchioni e Tommaso Colella - arrivato a bordo della sua F430 -, ha conosciuto persone vicine al Commendatore come il figlio Piero, meccanici e collaboratori più stretti e fidati che hanno alimentato la sua "passione già saldamente radicata nel Dna".