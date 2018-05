16 Bandiere Blu, Marche diventano quarte

(ANSA) - ANCONA, 7 MAG - Le Marche perdono una bandiera Blu nel 2018, scendendo così da 17 a 16 e dal terzo al quarto posto, scalzate dalla Campania. Manca all'appello il vessillo di Gabicce, una presenza 'storica' tra i riconoscimenti della Fee, "25 Bandiere, di cui 19 ricevute ininterrottamente" dice il sindaco Domenico Pascuzzi, che è pronto a dare battaglia e sta valutando la possibilità di fare ricorso. A quanto si è appreso, a penalizzare la località costiera in provincia di Pesaro Urbino sarebbero stati la percentuale di raccolta indifferenziata di rifiuti e il numero dei progetti di educazione ambientale, anche se la la qualità dell'acqua marina e dei servizi "non è in discussione". Anzi secondo l'assessore Pieroni, l'acqua ha valori eccellenti, "al di sopra dei parametri, severi, della Fee". Le Marche restano comunque tra le prime in classifica, grazie anche i 6 approdi confermati. Molti i Comuni che festeggiano, da Pesaro a San Benedetto, passando per Senigallia, Ancona, Grottammare e altri ancora.