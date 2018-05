Vvf soccorrono comitiva alle Due Sorelle

(ANSA) - ANCONA, 6 MAG - I vigili del fuoco hanno soccorso via mare alle Due Sorelle di Sirolo un gruppo di sei turisti tedeschi e un cane. Scendendo il sentiero "Passo del lupo", una donna si è slogata una caviglia. Per soccorrerla è intervenuto il personale sommozzatore con un gommone: raggiunta la comitiva, dopo le prime cure sul posto i turisti sono stati accompagnati via mare al porto di Numana e affidati al 118.