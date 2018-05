Premi Passaggi Festival a Angela e Segre

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 6 MAG - Piero Angela riceverà a Fano, sabato 30 giugno, il Premio Andrea Barbato per il giornalismo, mentre domenica 1 luglio Liliana Segre ritirerà il Premio Passaggi 2018, riconoscimento che viene conferito a una personalità che si è distinta per l'attività di saggistica e per la figura morale. I riconoscimenti sono assegnati nell'ambito di Passaggi Festival della Saggistica in programma a Fano dal 27 giugno a domenica 1 luglio, organizzata da Passaggi Cultura e da Librerie Coop. Il tema di quest'anno è "Il Paese delle Donne", IN programma cinque rassegne di libri. Tra gli ospiti Antonia Klugmann, Attilio Bolzoni, Stefano Allievi, Nando dalla Chiesa, Tiziana Ferrario, Massimo Cacciari, Andrea Coffari, Marco Travaglio, Luciano Fontana, Alan Friedman, Mario Giordano e Mario Capanna. Tra gli altri appuntamenti le interviste di Catena Fiorello a tre autrici: Elena Mora, Claudia Zanella e Paola Maugeri, uno spazio per la poesia contemporanea e uno per i bambini.