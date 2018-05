Muore pedone travolto da auto

(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), 6 MAG - Incidente mortale su via Elpidiense in territorio di Sant'Elpidio a Mare; il conducente di una Citroën ha perso il controllo dell'auto e ha travolto un pedone che camminava sulla carreggiata: si tratta di un uomo di 40 anni che è deceduto sul colpo. Il guidatore è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, i carabinieri e le ambulanze della Croce Verde e della Croce Azzurra. Ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente.