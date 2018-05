Moto: Rossi, 5/o posto non male

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - ''Il quinto posto, con il mio passo questo fine settimana, non è poi così male. Sono stato anche fortunato perché tre ragazzi di fronte a me si sono schiantati.

Abbiamo dato il massimo e oggi la gara è stata abbastanza buona, ma sfortunatamente questo è il nostro potenziale adesso'': così Valentino Rossi commenta il gp di Spagna sul sito della Yamaha.

Rossi sottolinea che al momento queste sono le potenzialità della sua moto: ''Sono stato più veloce rispetto allo scorso anno, ma non è abbastanza per lottare per il podio. Se vogliamo provare a lottare per il podio e la vittoria - conclude - dobbiamo accelerare il nostro processo di sviluppo. Spero di poterlo fare presto''.