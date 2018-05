Approvate perimetrazioni borghi Ussita

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 6 MAG - Approvata la proposta definitiva delle perimetrazioni dei borghi e nuclei storici di Ussita, che è stata definita anche con "incontri partecipativi" tra la gestione commissariale del Comune terremotato e la popolazione interessata. Incontri realizzati per "illustrare e condividere la strategia complessiva, fornire elementi e chiarimenti specifici sulla normativa, sui procedimenti e le opportunità di intervento", spiega una nota del Comune. Dodici i luoghi storici individuati per la perimetrazione: Calcara, Capovallazza, Casali, Castelfantellino e Cimitero di Castelmurato, Decuntra, Palazzo, Pieve, Sasso, San Placido, Sorbo, Vallazza e Vallestretta. Il commissario del Comune di Ussita Mauro Passerotti sottolinea il valore della proposta definitiva di perimetrazione "realizzata col confronto con la popolazione interessata. Si dovrà procedere con lo stesso metodo per la predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi che rappresenteranno l'ulteriore concreta opportunità"