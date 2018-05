Strisce CasaPound 'bloccano' parco

(ANSA) - MACERATA, 5 MAG - Gli ingressi e i vialetti interni del Parco di Fonte Scodella a Macerata sono stati simbolicamente 'chiusi' con del nastro da cantiere rosso e bianco sul quale erano attaccati volantini firmati CasaPound e la scritta "Per voi il parco è chiuso" con le immagini del sindaco Romano Carancini e dei componenti della Giunta comunale. Nelle immediate vicinanze, in via Mugnoz, su un muro di contenimento c'era un manifesto con la frase "Carancini non e' il mio sindaco" e la sigla di CasaPound. Lo ha scoperto la polizia stamattina presto, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi attuata dalla Questura di Macerata.