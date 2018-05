Droga: Ps arresta afgano con permesso per asilo politico

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 5 MAG - Un 31enne afgano residente in Puglia e titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico è stato arrestato dalla polizia durante i servizi anticrimine denominati "Vento della libertà", disposti dalla Questura di Macerata e condotti nel territorio dei complessi residenziali Hotel House e River Village di Porto Recanati. Gli agenti si sono insospettiti perché l'uomo, che aveva trovato alloggio presso alcuni connazionali, alla viste delle auto della polizia ha tentato di defilarsi, sottraendosi al controllo.

Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 9 bustine di eroina pronta allo spaccio, per un peso complessivo di 14 grammi, nascoste negli slip. Nel corso dei servizi all'Hotel House e al River Village sono state identificate 43 persone e sottoposti a controllo 23 veicoli. Perquisiti inoltre 9 appartamenti in uso a pregiudicati ed effettuate 17 perquisizioni personali.