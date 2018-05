Pamela:parenti,giustizia contro barbarie

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - E' gremita la chiesa Ognissanti di via Appia Nuova dove sono appena iniziati i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa a Macerata. In prima fila la sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Macerata Romano Carancini che hanno proclamato oggi il lutto cittadino nelle due città. La sindaca, arrivando in chiesa, ha abbracciato a lungo la mamma di Pamela. "Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia", ha detto lo zio di Pamela e legale della famiglia Marco Valerio Verni prima dell'inizio delle esequie. "Lo faremo per lei - ha aggiunto - per la sua famiglia e per tutto il mondo civile perché questa è la battaglia di tutto il mondo civile contro quello della barbarie". Amici, parenti e cittadini comuni hanno portato le loro condoglianze ai familiari della ragazza.

Tra gli esponenti politici arrivati in chiesa Giorgia Meloni, Maurizio Gasparri, Domenico Gramazio e Stefano Fassina.