Incendi chiese, denunciato disoccupato

(ANSA) - ANCONA, 5 MAG - La Digos ha individuato e denunciato l'autore degli incendi appiccati in quattro chiese di Ancona (Scalzi, S.S. Sacramento in centro, nella frazione di Varano e nel quartiere periferico delle Palombare) tra settembre e novembre 2017, ma anche di varie lettere minatorie inviate ai parroci di Camerano, Varano e alla curia arcivescovile, con i simboli di Lega e Forza Nuova, sigle per cui nutriva simpatie, ma completamente estranee ai fatti. Si tratta di un 57enne disoccupato di Chiaravalle che dopo mesi di indagini è stato deferito in stato di libertà per minacce aggravate, danneggiamento e possesso di segni distintivi contraffatti. In passato aveva gestito il centro pastorale di Sirolo.

Secondo la dirigente della Digos Margherita Furcolo, si sarebbe sentito 'tradito' dalle politiche di accoglienza e dall'attenzione delle strutture religiose per i migranti, ritenendola superiore a quella riservata agli italiani. "Prima gli italiani" il messaggio ricorrente nei suoi scritti, con insulti ai preti.