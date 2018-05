Imprenditore, Fatima verrà a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Fatima Sy, la senegalese 40enne che ha raccontato di non esser stata confermata nel suo impiego in un istituto per anziani di Senigallia (Ancona) perché "nera", in settimana sarà a Firenze: motivo, una prova di lavoro per Massimo Mattei, l'imprenditore del settore assistenza anziani ed ex assessore comunale che ieri, da Facebook, ha invitato la donna a venire nel capoluogo toscano a prestare servizio per lui. A raccontarlo oggi, sempre da Fb, è lo stesso Mattei.

L'imprenditore spiega di aver parlato con Fatima: "Verrà a Firenze in settimana. Modi e tempi non saranno resi noti. Non avrà favoritismi rispetto ad altre lavoratrici e ad altri lavoratori. Se lavorerà bene avrà un'opportunità. Altrimenti no", annuncia. "Odio il razzismo e tanto mi è bastato per scrivere quel post - dice ancora l'imprenditore, riferendosi a quanto pubblicato ieri su Fb - Poi sarà il lavoro serio e quotidiano a dare la migliore risposta. Ho avuto almeno duecento messaggi privati. Soltanto una ventina vergognosi ed offensivi".