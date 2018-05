Comi nomina Marchetti vice segretario Pd

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 5 MAG - Il segretario regionale del Pd Marche Francesco Comi accoglie l'invito del segretario Martina a non dimettersi, ma "volendo contestualmente favorire il massimo sforzo in vista degli impegni che ci attendono ho nominato vice segretario regionale Marco Marchetti" Lo ha annunciato lo stesso Comi durante l'assemblea regionale del Pd a Civitanova Marche. A Marchetti va la "totale fiducia nella gestione politica del partito fino al congresso regionale.

Serve dialogo". "Nessuno di noi - ha detto ancora - vuole archiviare la più grande sconfitta della sinistra nella storia italiana per ricominciare con la solita danza degli hashtag, dei tweet, per dibattere su cosa fare domattina. Occorre sottrarsi alla cronaca della quotidianità, dobbiamo riflettere seriamente, smettendo di fare conflitti, di dividerci. La sinistra ha smarrito la sua capacità di rappresentare le paure, le precarietà, le fragilità, i più deboli".