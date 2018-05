'Bridge in pista' 400 giocatori a Ancona

(ANSA) - ANCONA, 5 MAG - Oltre 400 giocatori di bridge, da sei anni in su, si sfidano il 6 maggio al Palaindoor di Ancona in "Bridge in pista". E' un evento destinato a tutti i giocatori, dal neofita all'agonista. In base all'esperienza di gioco, i concorrenti saranno divisi in settori: dai giovanissimi allievi del Bridge a Scuola (ragazzini delle elementari), ai neofiti che stanno frequentando i corsi delle associazioni marchigiane, ai giocatori amatoriali, agli agonisti. L'idea è ispirata alle manifestazioni statunitensi - dice il coordinatore Maurizio Marchionni -: "nei National americani per una settimana intera tutte le età e tutte le categorie si affrontano. Noi, nel nostro piccolo, giochiamo solo un pomeriggio, però sempre riunendo bridgisti di diverse età e livelli per dimostrare la trasversalità di questo gioco".

Conosciuto come "lo sport della mente", il bridge sviluppa la capacità di pianificare ed elaborare informazioni statistiche e di passare dalla logica alla sintesi.