Tennis: Giorgi manca la finale a Praga

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Sfuma la prima finale sulla terra battuta per Camila Giorgi. Al torneo Wta di Praga, la 26enne di Macerata ha ceduto in semifinale per 4-6 6-3 7-5 alla rumena Mihaela Buzarnescu, settima testa di serie. L'altra finalista è Petra Kvitova, numero 10 del ranking, che ha sconfitto per 7-6 6-0 la cinese Shuai Zhang.

Per la Kvitova, che gioca in casa, si tratta della 30/a finale in carriera (22 i titoli vinti, l'ultimo a febbraio a Doha), la terza della stagione 2018.