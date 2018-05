Studenti Jesi in Turchia e Taiwan per progetto ricerca su plexiglas

(ANSA) - JESI (ANCONA), 4 MAG - Elisa Ausili, Noor Gholam e Lorenzo Soverchia,tre studenti dell'ultimo anno dell'indirizzo biotecnologie ambientali all'Iis Galilei di Jesi, con un progetto sul riciclo di plexiglas e polimeri rappresenteranno l'Italia in due importanti fiere del settore in Turchia e a Taiwan: dal 4 al 10 giugno 2018 saranno a Smirne per OKSE2F Oguzhan Karademir Science Energy Engineering Fair, nel febbraio 2019 voleranno a Taipei in occasione del TISF Taiwan International Science Fair. I tre giovani - due di Montemarciano Elisa è jesina - hanno vinto la partecipazione ai due eventi come finalisti del concorso nazionale "I giovani e le scienze".

Il loro progetto di ricerca si propone di dare nuova vita al vetro sintetico: "Plexiglas: da vetro sintetico a resina di scambio cationico". "Abbiamo voluto dare una nuova vita al vetro sintetico, seguendo il principio dell'economia circolare - spiegano -. Le industrie che sintetizzano resine potranno ricavarle da un pprodotto di scarto di altre industrie".