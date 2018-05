Perde posto 'perché nera': fondazione e Coop, no razzismo

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 4 MAG - Niente razzismo e nessuna discriminazione: l'Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia e la cooperativa Progetto Solidarietà respingono tutte le accuse per il mancato contratto di assunzione di della 40enne nigeriana Fatima Sy. "Nella nostra struttura - ha spiegato il presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti Mario Vichi durante un incontro stampa - lavorano circa 180 persone: come spesso capita in questo settore, molti provengono da Paesi come Tunisia, Nigeria, India, Perù, Albania, Romani, Algeria. Stranieri ed extracomunitari sono sempre stati occupati creando anche integrazione con i dipendenti e gli ospiti italiani. Quindi - ha ribadito - non c'è alcun tipo di razzismo alla base della questione, ma solo una valutazione che potesse tutelare sia gli ospiti che il personale: capita spesso che alcuni anziani si rivolgano agli operatori con insulti, molti presentano delle demenze e prepariamo il personale a ciò.

Però può capitare che a volte non sia l'ambiente ideale". Dal 1994 la cooperativa Progetto Solidarietà lavora con gli anziani, anche con malati di Alzheimer, mettendo a disposizione delle strutture di riposo personale socio-sanitario e animatori.

"Occupiamo un centinaio di donne e oltre il 15% del nostro personale è di origine straniera - ha detto la presidente della cooperativa Paola Fabri - non vogliamo passare per razzisti, né vogliamo che lo diventino alcuni ospiti che soffrono di demenze o altre malattie. Anzi cerchiamo di educare all'accoglienza di tutte le fragilità che l'anziano ha e siamo molto attenti a questo aspetto. A Fatima era stato proposto di fare una prova in questa struttura, ma avevamo detto che valutavamo anche altre opzioni". Dopo alcuni commenti poco piacevoli da parte degli ospiti sul fatto che fosse di colore, a Fatima è stato proposto di valutare anche altre strutture dove la cooperativa Progetto Solidarietà si occupa di fornire del personale anche per incarichi temporanei. La coincidenza con i ponti del 25 aprile e del Primo Maggio e le ferie di una coordinatrice hanno allungato però i tempi e quando era il momento di parlare della situazione è scoppiato il caso. "Un difetto di comunicazione" ipotizza Mario Vichi, che potrà essere risolto il 10 maggio, quando Fatima e le rappresentanti della cooperativa si incontreranno.(ANSA).